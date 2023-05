Comparte

El portero chileno de Real Betis, Claudio Bravo, se refirió a la posibilidad de regresar a Colo-Colo en el próximo mercado de pases y adelantó que es una situación “poco probable” puesto que “no es una necesidad” para el club.

“Para llegar a un lugar tiene que generarse un espacio, se tiene que generar un interés ya sea de un presidente, de un técnico, que exista la plaza libre donde tú puedas entrar… y hoy en día eso no existe”, dijo en diálogo con Eugenio Salinas en Redgol.

“Es poco probable que yo llegue ahí porque Colo-Colo tiene dos muy buenos arqueros, el técnico tiene sus posiciones cubiertas. No soy una necesidad para el club y creo que eso ha pasado durante mucho tiempo, por eso no ha existido jamás esa sensación de enviar una oferta o proyecto porque no se ha generado el momento”, precisó.

El capitán de la Roja, además, reconoció que “a mí tampoco se me ha generado el momento para decir ahora es el momento que puedo volver porque los hechos hablan por sí solos. Yo me he mantenido en mi trabajo en Europa, se me han seguido abriendo las puertas, mis contratos se han seguido extendiendo y eso es algo que es complejo al día de hoy que se pueda juntar, porque se tienen que dar los momentos”.

Por último, Bravo señaló que ningún club del fútbol chileno se ha acercado a conversar con él para ficharlo. “Con ningún club en Chile ha existido esa conversación de ‘mira, ¿cuál es tu situación? O ¿qué podemos hacer para tenerte acá? Se genera un espacio, el técnico te quiere, el presidente te quiere…’, jamás se ha generado esa conversación como para poder volver. Pero tampoco de este lado se ha generado la posibilidad porque a mí me toca estar en lo que estoy hoy en día acá y quiera o no, esto no lo voy a tirar a la basura porque es lo que soñé durante muchos años, el hecho de poder competir a este nivel, de poder desarrollarme al máximo y es a lo que sigo aspirando hasta que el cuerpo me diga basta”, sentenció.