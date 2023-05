Comparte

Este martes el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió a la polémica que protagonizó hace algunas semanas luego que se filtrara una conversación de Whatsapp donde apuntó contra el Gobierno por la prohibición de ingresar a los estadios a los deudores de alimentos.

“Yo he superado el impase. Primero porque me he reunido y he conversado con parte de los ministros por las situaciones. He pedido mis disculpas públicas por los términos. No fue la finalidad minimizar las acciones del Gobierno, todo lo contrario, para reforzar la idea. No con el lenguaje más adecuado, porque fue trivial y con gente que uno conoce hace mucho tiempo”, dijo durante la presentación del nuevo sponsor de la Roja.

“Lo único positivo es que muchos amigos me dijeron que ahora tenemos que poner mucho cuidado con lo que vamos a escribir. Sirvió de algo. Vieron mi experiencia, que fue bastante dura por lo demás, porque con todo esto no me daban ganas ni de salir a la calle, pero es parte de una situación que ya está superada”, añadió.

“Lo más importante es trabajar en la violencia en los estadios. Lo demás fue una situación puntual que no va a afectar el trabajo que es para que la gente vaya con seguridad al estadio el día de mañana. Miembros de la ANFP fueron a México a ver un sistema de seguridad y de identificación facial, tecnología que es súper rápida y que está relacionada con la venta de entradas”, completó.