Lionel Messi sorprendió con sus recientes declaraciones a la TV China. El astro argentino habló sobre su futuro en la selección y su posible presencia en el próximo Mundial.

En el adelanto de la entrevista con el medio deportivo chino Titan Sports, Messi sobre su presencia en la próxima Copa del Mundo comentó: «Yo creo que no (estaré). Este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no iré al próximo Mundial«.

Este puede ser un nuevo gesto para el fin de la carrera del argentino, quien ya se acerca a Sudamérica luego de su arribo al fútbol estadounidense y ahora con esta noticia de que no estará en la Copa del Mundo 2026.