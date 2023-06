Comparte

Uno de los tenistas más excéntricos del circuito, el australiano Nick Kyrgios, impactó al mundo en un nuevo episodio de la serie Break Point, de Netflix, en la que el número 25 de la ATP contó los fuertes problemas de adicciones que lo llevaron a un psiquiátrico durante 2019.

Según señaló The Australian, en la serie documental, Kyrgios reveló los duros episodios que vivió tras perder en la segunda ronda de Wimbledon ante Rafael Nadal.

“Bebía alcohol, tomaba drogas, me alejé de mi familia y de mis seres queridos. Cuando perdí en Wimbledon, me desperté en la cama y mi padre lloraba a mi lado. Me di cuenta de que no podía seguir así y terminé en un servicio psiquiátrico de Londres para tratar mis problemas”, confesó en el capítulo.

La crisis que vivió el Australiano lo llevó a tener pensamientos suicidas. “Si observan con atención mi brazo derecho, verán los restos de las autolesiones. Tenía pensamientos suicidas, no quería levantarme y encontrarme solo jugando delante de todo el mundo”, señaló.

El final de esta historia es medianamente conocido. Kyrgios volvió al alto rendimiento del tenis, incluso ganó el ATP 500 de Washington en 2022. El tratamiento psiquiátrico funcionó, según indicó el tenista, “Me volvieron a poner en el buen camino”