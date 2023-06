Comparte

El meta de Universidad de Chile Cristopher Toselli analizó lo que viene en el segundo semestre para la U. Destacó la regularidad de su equipo en la primera rueda, aunque señaló que quizás pudieron haber terminado mejor posicionados en el Campeonato Nacional.

“Estamos con esa ansiedad de volver a jugar por los puntos, y sabemos que será difícil como la primera rueda, donde pudimos haber terminado mucho mejor”, aseguró el arquero en conversación con las redes sociales del club.

El mundialista sub20 de Canadá 2007 añadió que “en líneas generales el equipo fue regular. Será igual de difícil, pero yo y mis compañeros queremos pelear hasta el final”.

También Toselli tuvo palabras para el próximo desafío de Universidad de Chile ante O’Higgins, por Copa Chile. “Siento que nos vemos bien, cada día afinando detalles. Creo que también grupalmente estamos sólidos. Sabemos que es a partido único, y personalmente siento que es muy entretenido, me gusta mucho. También es importante contar con nuestra gente, ya que en el Campeonato Nacional no es así”, indicó.

Este miércoles los azules disputaron un duelo amistoso ante Magallanes, con victoria para el Manojito de claveles. Pese al resultado, el meta de la U valoró volver a hacer fútbol previo al próximo desafío por Copa Chile.

“Nos viene bien jugar estos partidos, más con un equipo que viene jugando seguido, que no tuvo la para que tuvimos nosotros. Fue un rival intenso, y eso nos ayudó a doblegar refuerzos. El resultado no nos gusta, pero en líneas generales es bueno jugar dos partidos de 90 minutos, lo que no es habitual, en una práctica donde todos tuvieron la posibilidad de hacer fútbol. Fue una buena prueba antes del partido por Copa Chile.