Alexis Sánchez sigue deslumbrando con su talento en el viejo continente. Sin embargo, en Tocopilla sueñan con que su retiro sea en la tierra que lo vio nacer. Desde la corporación de deportes de la municipalidad de Tocopilla aseguraron que están abiertos a diseñar un plan para que el máximo goleador de la Roja viva sus últimos años de carrera en el norte del país.

“Nosotros, felices de recibirle si quiere terminar en Tocopilla. Quiero entender que es acá. Hemos tenido algunas conversaciones y han salido ciertas ideas. Existen posibilidades. Nada concreto aún. Esto viene hace dos o tres años. Siempre ha tenido sueños, como joven y uno de esos es ver la posibilidad de jugar en Tocopilla, por Tocopilla. Falta conversar, para afinar un plan”, declaró Roylester Mendoza, secretario de la corporación.

Dentro de la planificación mencionada por Mendoza a La Tercera, el club que recibiría a Alexis sería Deportes Tocopilla, dependiente de la municipalidad.

Doble rol de Maravilla

“Cuando Alexis tenga el tiempo, porque ahora está tomando decisiones, la idea es concretar cuándo, que sería ideal para planificarnos y verlo con su staff, para hacer unas gestiones en Santiago. Si es así, sería beneficioso para el torneo de Tercera División, que Tocopilla participe con el respaldo de Alexis Sánchez. Para nosotros sería genial”, añadió.

Dentro de la forma de financiamiento para que el sueño de ver a Alexis en Deportes Tocopilla se haga realidad, estaría en evaluación que el mismo Sánchez sea dueño y jugador a la vez, algo muy similar a lo que sucede con Esteban Paredes en San Antonio Unido.

“Alexis sería el dueño. La idea es que lo tome, que sea de él, que se haga cargo. Nuestro sueño es que algún día llegue al profesionalismo. No tendríamos problemas en entregarle el club. Al contrario. Él sabe que es así. Lo único que se le solicitaría es que se mantengan las escuelitas para los chicos. Estamos trabajando en eso, financiados ciento por ciento por SQM”, indicó Mendoza.

Eso sí, puntualizó que el futbolista no tendría que invertir en el equipo. “No le pediríamos ni un solo peso. No le va a costar nada. Al contrario, solo le agradeceríamos lo buen tocopillano que es”, finalizó