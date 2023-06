Comparte

El futbolista de Sevilla y campeón del mundo con Argentina, Gonzalo Montiel, fue imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

Esto luego de la declaración testimonial de una joven que denunció ser violada en una fiesta que tuvo lugar en la madrugada del 1 de enero de 2019 en la vivienda de un familiar del jugador argentino.

Este jueves, el ex River Plate se presentó de forma voluntaria en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Delitos Derivados de Violencia Familiar y de Género y Delitos contra la integridad Sexual de La Matanza.

Montiel dio una declaración y conoció los cargos que le acusan. Además, fue notificado sobre los derechos que le corresponde.

El jugador de 26 años reconoció que conocía a la denunciante “hace algunos meses” y que “tuvimos un solo encuentro, en donde fuimos a mi departamento de Capital, y tuvimos relaciones sexuales consentidas”.

Respecto a la denuncia, Montiel relató que la mañana del 1 de enero de 2019 regresó al domicilio alrededor de las siete u ocho de la mañana tras ir a dejar a un amigo a su hogar. Al volver, todos los invitados se encontraban fuera de la casa.

“Mi mamá y mis amigos me empiezan a contar que C. (la víctima) gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado; yo no entendía a lo que se refería”, dijo el futbolista. “Me dijeron que Alexis se la había llevado a su casa, y que antes habían estado en el auto de mi papá que estaba estacionado dentro de la casa”, agregó.

Tras declarar ante la justicia, la causa continuará su curso con la posibilidad de que la denunciante brinde una “declaración testimonial a los efectos de aclarar o ampliar los términos de su denuncia”. Esta audiencia quedó fijada para el próximo 22 de junio.