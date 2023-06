Comparte

En una nueva entrega de En sus Marcas, Matías Fuenzalida conversó con la seleccionada nacional y jugadora de Colo-Colo de vóley piso, Paula Vallejos, acerca de la preparación del Team Chile para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Si uno como deportista no sueña a lo grande, no es deportista. Estamos trabajando para meternos a la final. Es un equipo súper joven, soy una de las más grandes (28 años), después tenemos a Carla Ruz (31), que es una líbero espectacular y se integró a la nómina de los Panamericanos. Tiene mucha experiencia y nos está entregando esa calma dentro del partido”, valoró la deportista de Reebok.

Vallejos fue seleccionada nacional de vóley playa y luego pasó a la disciplina en piso, donde conquistó la medalla de bronce en los pasados ODESUR. Actualmente juega en Colo-Colo y afirmó: «es el club más grande de Chile, es lo más grande que hay en todos los deportes”.

“Yo no era colocolina, yo era de Chile, pero me llevaron al Monumental, me enseñaron la historia de lo que es Colo-Colo, lo que se vive, los socios y me enamoré de cómo ellos vibran por una camiseta. Siempre (los hinchas) estuvieron con nosotros, llenamos el CEO en cada final. Cuando perdimos se quedaron cantando con nosotras hasta la premiación”, añadió.

En el marco de la preparación de la selección chilena de vóley, Vallejos adelantó lo que será la gira por distintas ciudades del país. “El 26 y 27 (junio) jugamos en Arica; el 28 y 29 en Iquique. El 30 nos devolvemos y jugamos en Los Andes, y de ahí lo mismo en Concepción. Vamos a estar compartiendo los links. Por lo general van a transmitir todos los partidos por las redes sociales de la federación. Espero verlos a todos en el Movistar Arena porque nos toca jugar ahí en los Panamericanos”, invitó la deportista.

Disfruta del estreno de este gran capítulo de En sus marcas: