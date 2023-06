Comparte

La selección chilena ya está rumbo a Santa Cruz de la Sierra para medirse a Bolivia. Antes de despegar, Arturo Vidal se dio el tiempo de conversar con la prensa y aseguró que para la Roja todos los partidos son prueba.

“Es muy importante en la antesala de las eliminatorias, esperamos hacer un buen partido, dejar más o menos claro lo que queremos y ojalá poder ganar”, aseguró Vidal.

Sobre el partido ante los altiplánicos, el jugador del Flamengo afirmó que “todos los partidos amistosos son una prueba, algo por mejorar. Creo que el equipo cada vez está más fuerte y esperamos mañana, contra un rival directo en la clasificación al próximo mundial, hacer un buen partido”.

Vidal tuvo palabras para la adaptación del plantel de la selección a la idea futbolista del cuerpo técnico encabezado por Eduardo Berizzo. “Ya sabemos lo que él quiere, se ha visto mejor en los partidos que han pasado y, como te digo, mañana esperamos hacer un excelente partido, ojalá poder ganar bien, jugando bien y mandando para poder llegar de la mejor forma a septiembre”, sentenció.

Al ser consultado sobre su actual momento en Brasil, Arturo Vidal fue claro en señalar que “yo estoy bien, siempre he estado bien. Yo ya dije por qué no jugaba, pero sigo entrenando de la misma manera, sigo pensando en cosas grandes, en seguir ganando cosas como futbolista y acá en la selección se me reconoce eso”.

“El profe (Berizzo) también me conoce, de hace muchos años, eso me tiene tranquilo y si me da la oportunidad de jugar, trataré de hacerlo al máximo como siempre”, finalizó.

La Roja enfrentará a Bolivia este martes a las 20:00 horas de Chile, será transmisión de Deportes en Agricultura desde las 19:00 horas.