La Eurocopa sub 21 no ha estado exenta de polémicas. El pasado jueves, Italia marcó un gol que no fue cobrado ante Francia, y este martes, España sufrió lo propio en su compromiso ante Ucrania.

En el minuto 20 de partido el portero ucraniano, Ruslan Neshcheret, sacó con la mano, pero el balón quedó en los pies de Sergio Camello. El delantero, sin pensarlo dos veces remató al arco y marcó la apertura de la cuenta.

Sin embargo, el árbitro del encuentro anuló el gol debido a una supuesta falta contra el guardameta, la cual no existió. Sin embargo, esta situación no pudo ser ratificada, puesto que en la fase de grupos de la Eurocopa sub 21 no se cuenta con VAR.