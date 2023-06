Comparte

Una curiosa situación rodea a Neymar Jr. Resulta que un fanático del astro brasilero reveló que dejó todos sus bienes a nombre del 10 de la selección brasilera en su testamento.

El hombre de 30 años reveló el documento que legalizó en la notaría 9 de la capital de Rio Grande do Sul y aseguró que esta decisión la tomó porque tiene problemas de salud.

“Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un caza fortunas, algo un poco raro hoy en día”, explicó.

“Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a nadie que deje mis cosas en caso de que las pierda”, cerró.