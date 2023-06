Comparte

El nuevo refuerzo de Palestino, Joe Abrigo, analizó lo que fue su salida de Coquimbo Unido y aseguró que la decisión no fue por un motivo personal, sino que fue un mandato del técnico Fernando Díaz.

En conversación con Las Últimas Noticias, Abrigo aseguró que “no es que me quería venir o salir del club. El técnico me pidió que saliera y uno tiene que acatar nomás. Me lo pidió, después me apartó del grupo en los entrenamientos, se dio así de un día para otro y lo de Palestino se resolvió en menos de 24 horas”.

“Finiquité mi contrato con Coquimbo, me vine libre a Palestino y firmé hasta mayo de 2024 con opción de compra. Me costó asumir que debía irme, pero llegué a un grupo humano notable y la confianza que me dio el técnico me tiene contento”, comentó.

“Además estamos compitiendo en el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Sudamericana, si continuamos en competencia y puedo ser inscrito. Sólo espero estar a la altura. Vitamina me llamó, me dijo lo que quiere, la idea de juego y me quedó todo muy claro”, sentenció.

Abrigo ya tuvo su debut con la camiseta de Palestino, en el triunfo de los Árabes por 5-4 sobre Santiago Morning por los cuartos de final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile.