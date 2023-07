Comparte

La Selección femenina de Sudáfrica se alista para disputar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Sin embargo, las seleccionadas se ganaron toda las críticas en su país, ya que estas no se presentaron a jugar un partido amistoso ante Botswana en Johannesburgo.

Un hecho que forzó a la seleccionadora a citar a una futbolista de 13 años para el partido y que quienes ejecutaron el boicot a ser denominadas como «traidoras» y «mercenarias».

Si bien aún no se sabe el por qué decidieron no presentarse existen varias especulaciones. Una de ellas es que las futbolistas protestaron porque la cancha no estaba en condiciones para jugar y corrían riesgo de lesionarse en la previa del Mundial. Hecho que según France24 un miembro de la federación sudafricana no comparte la opinión de las internacionales, a las que calificó de «traidoras» y «mercenarias».

Por otro lado, otro de los temas por los cuales se especula no se presentaron tiene relación con que la federación no quiere pagarles parte del dinero que entrega la FIFA para ellas. En este sentido, el tesorero de la federación las volvió a criticar: «No son razonables en sus demandas».