Hoy comenzó el tercer Grand Slam de la temporada. A primera hora, Tomás Barrios logró dar la sorpresa ante el argentino Sebastián Báez. Sin embargo, el cierre de la primera jornada de Wimbledon no se pudo completar debido a que se terminó la luz de día en Londres, Inglaterra.

En total fueron ocho encuentros, siete de varones y uno de damas, que no pudieron terminarse y deberán ser reprogramados para este martes en el All England Law Tennis and Croquet Club.

Entre los partidos suspendidos del tercer Grand Slam de la temporada destacan los duelos entre Borna Coric, 14 del mundo, ante el 308°, Guido Pella, Taylor Fritz (9°) frente a Yannick Hanfmann (45°) y el de Roberto Bautista ante Román Safiullin (92°).