Nicolás Jarry deberá seguir esperando para su estreno en Wimbledon. El partido por primera ronda del chileno ante el italiano Marco Cecchinatto (89°) estaba programado para la mañana de este martes.

Sin embargo, las incesantes lluvias que caen en Reino Unido no permitieron que el duelo se lleve a cabo, por lo que será reprogramado para este miércoles.

Pero el de Jarry no fue el único duelo suspendido, sino que fueron 22 partidos suspendidos por el clima en Londres.

Lo duelos suspendidos

Alize CORNET (FRA) (31) vs Bianca ANDREESCU (CAN) [5] (32)

Felix AUGER-ALIASSIME (CAN) [16] (81) vs Thiago MONTEIRO (BRA) (82)

Victoria AZARENKA (BLR) [12] (17) vs Kateryna KOZLOVA (UKR) (18)

Sam QUERREY (USA) (111) vs Pablo CARRENO BUSTA (ESP) [11] (112)

Leylah FERNANDEZ (CAN) (27) vs Jelena OSTAPENKO (LAT) (28)

Greet MINNEN (BEL) (29) vs Ajla TOMLJANOVIC (AUS) (30)

Lorenzo SONEGO (ITA) [23] (105) vs Pedro SOUSA (POR) (106)

James DUCKWORTH (AUS) (109) vs Radu ALBOT (MDA) (110)

Daria KASATKINA (RUS) [31] (25) vs Patricia Maria TIG (ROU) (26)

Marketa VONDROUSOVA (CZE) (23) vs Anett KONTAVEIT (EST) [24] (24)

Jo-Wilfried TSONGA (FRA) (83) vs Mikael YMER (SWE) (84)

Sorana CIRSTEA (ROU) (19) vs Samantha MURRAY SHARAN (GBR) (20)

Emma RADUCANU (GBR) (21) vs Vitalia DIATCHENKO (RUS) (22)

Steve JOHNSON (USA) (91) vs Dennis NOVAK (AUT) (92)

Taylor FRITZ (USA) [31] (89) vs Brandon NAKASHIMA (USA) (90)

Fernando VERDASCO (ESP) (119) vs Grigor DIMITROV (BUL) [18] (120)

Mikhail KUKUSHKIN (KAZ) (117) vs Alexander BUBLIK (KAZ) (118)

Sara SORRIBES TORMO (ESP) (59) vs Ana KONJUH (CRO) (60)

Anastasija SEVASTOVA (LAT) (11) vs Zarina DIYAS (KAZ) (12)

Yasutaka UCHIYAMA (JPN) (125) vs Carlos ALCARAZ (ESP) (126)

Emil RUUSUVUORI (FIN) (115) vs Marcos GIRON (USA) (116)

Marco TRUNGELLITI (ARG) (123) vs Benjamin BONZI (FRA) (124)