Dani Alves se encuentra hace más de cinco meses en prisión preventiva sin fianza acusado de violar a una joven el pasado 30 de diciembre en una discoteca en Barcelona. Y en las últimas horas, Código 10 reveló la última declaración del futbolista brasileño ante la justicia.

En el audio filtrado por el citado medio, Alves explica que respecto a sus primeras declaraciones “no puedo ratificar mi primera declaración. Ese día yo tenía una obsesión que era proteger mi matrimonio, proteger a la mujer que amo”.

Sobre lo ocurrido la noche del 30 de diciembre relató que al entrar a la discoteca “fuimos custodiados a la mesa seis que está abierta a toda la sale. Hablé con bruno y volvimos a hacer un gesto al camarero y el camarero enseguida invitó a tres chicas. Nos estábamos divirtiendo y enseguida huno una atracción sexual”.

“Cuando entramos en el año nos pusimos frente a frente. Sí, ella me besó y empezó a quitarme los pantalones (…) Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción. No ha sucedido nada que nosotros no quisiéramos. Siempre la traté con mucho respeto”, agregó.

Por último, Alves detalló que “salí al reservado. Y después salió ella. Supongo que enfadada por mi actitud. Yo fui siempre un cómplice de las ganas que tenía o de las ganas que yo tenía”.