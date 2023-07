Comparte

Lo que menos hay en la interna del Paris Saint-Germain es tranquilidad. Es que los parisinos están en medio de una gran operación para renovarle a Kylian Mbappé. Y el delantero francés no ayuda mucho, menos con las últimas declaraciones que entregó a France Football y L’Equipe luego de ser distinguido como mejor jugador francés de la temporada.

Es que Mbappé sostuvo sobre obtener distinciones individuales que «jugar en el PSG no ayuda mucho porque es un equipo que divide, un club que divide. Entonces, por supuesto, atrae chismes, pero no me molesta porque sé lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo”.

Y estos dichos no cayeron muy bien en la interna del camarín del club parisino. De hecho, según señala RMC Sports seis jugadores del primer equipo mostraron su molestia con el presidente Nasser Al-Khelaïfi.

Aunque el medio anteriormente mencionado también indicó que el Al-Khelaïfi al leer las declaraciones entró en cólera, tanto así que le dijo a su círculo cercano que «si piensa eso, que deje inmediatamente el club».

Un nuevo antecedente que se suma a este conflicto entre el PSG y Mbappé, quien los únicos gestos que ha mostrado han sido para dejar el club lo antes posible. O eso entienden de la interna parisina.