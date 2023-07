Comparte

Gustavo Quinteros arriesga una dura sanción. El entrenador de Colo-Colo fue denunciado por el árbitro de proferir insultos luego de expulsarlo en el duelo ante O’Higgins, por lo que podría ser castigado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

En su informe arbitral, Miguel Araos, colegiado del encuentro entre albos y celestes señaló que Quinteros fue amonestado “por desaprobar con palabras y acciones un cobro referil”.

Sin embargo, los reclamos no cesaron por parte del entrenador, por lo que el referee terminó por mostrarle la tarjeta roja.

“Hago presente que luego de exhibirle la tarjeta roja, el señor Gustavo Quinteros reacciona en mi contra y me grita a viva voz ‘ándate a la concha de tu madre’”, completó el informe de Araos.

En la antesala del duelo ante América MG, Quinteros se defendió asegurando que el “árbitro se equivocó porque era amarilla cuando le pegó de atrás al Vicho Pizarro. Se equivocó en la amarilla. Es una provocación. Me sacó la amarilla y me expulsa. El arquero rival le reclama, le saca amarilla, le sigue reclamando un montó y no le saca la segunda”.