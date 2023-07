Comparte

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, se refirió a la salida de Matías Dituro y aclaró que la transacción no contempló un pago de Universidad Católica a Fatih Karagumruk.

“Lo de Matías recién se concreta ahora estando él en Turquía, tuvo que aprobar una revisión médica y firmar contrato. Algunos han intentado señalar que teníamos un vale a cobrar un millón de dólares y no quisimos, como que las cláusulas fueran una especie de ficha que uno va a un banco y lo cobra por un millón de dólares y nosotros fuimos tan negligentes que no quisimos cobrar un millón de dólares y que nos entregamos al capricho de un jugador”, dijo en conferencia de prensa.

“La verdad es que pareciera como que fuera de personas que vienen de otra actividad. Los jugadores no valen lo que dice una cláusula en un contrato, sino que valen lo que otro club está dispuesto a pagar por ellos. Nosotros podemos poner cláusulas altas o bajas, pero la venta se concreta cuando hay un club serio, real, que presenta una oferta y dice quiero transferir a Marcelino Núñez por este valor y estamos de acuerdo”, añadió.

“Matías nos señaló hace un tiempo su deseo de partir, de volver a Europa, y eso fue una postura bastante clara su deseo de partir y volver. Le manifestamos que trajera una oferta con pago a Universidad Católica, ojalá, porque es un jugador valioso. Finalmente, la oferta que llegó es la que conocen, no contemplaba un pago a U. Católica, por lo tanto, no estaba en las opciones cobrar un millón de dólares, era decirle que no y se queda con contrato por dos años y medio más en Católica en un contrato elevado o lo dejamos ir en estas condiciones. Esa era la disyuntiva del Directorio, no era recibir o no un millón de dólares”, insistió.

“No es solo la voluntad del jugador, es un análisis deportivo, económico, emocional. Son muchos los elementos que el directorio toma. No le hemos regalado un peso a nadie y no lo vamos a hacer, sería administrar deslealmente el club. No es una presión insostenible del jugador o su representante ni nada extraño. Hemos rechazado ofertas por jugadores con o sin pago, muchas no se saben, otras veces hemos aceptado y cuando un jugador nos presenta una oferta y deseo de salir haremos el mismo análisis”, sentenció.