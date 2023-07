Comparte

Darío Lezcano llegó a Colo-Colo a reemplazar al goleador Juan Martín Lucero. Sin embargo, el paraguayo no ha podido cumplir las expectativas. De hecho, esta situación ha generado que Gustavo Quinteros ni siquiera lo tenga considerado.

Esta situación tiene molesto al atacante, quien en la previa del partido ante Huachipato fue tajante: «Yo me quiero ir de Colo-Colo, el profe me dijo que no me tendría en cuenta».

«Yo quiero jugar y por eso estamos negociando para que me dejen ir. Yo quiero jugar», recalcó el paraguayo.

Por otro lado, Lezcano sostiene que Gustavo Quinteros le dijo que «aún no está a punto físicamente, por eso no lo tiene considerado», a lo que el paraguayo responde que «eso no es verdad».

Recordemos que hace unos días llegó a Macul una oferta desde el Emelec para poder fichar a Darío Lezcano, la cual fue rechazada. De hecho, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing explicó que «el jugador va permanecer, la idea es cuidar el plantel, tener equipo completo para pelear los dos torneos».