Comparte

Falleció Jorge Vergara, uno de los dirigentes más recordados y polémicos en la historia de Colo-Colo. De acuerdo a lo informado por Cooperativa, Vergara sufrió «una falla multisistémica luego que estuvo afectado por varios problemas de salud durante el último tiempo».

Con un rol secundario, pero no menos importante, Vergara es considerado uno de los hombres claves en la obtención de la Copa Libertadores de los albos en 1991. Por ejemplo, siendo implacable en la búsqueda de transparencia y que en la designación de los árbitros no hubiera cosas «raras». Y no solo de este hito, sino que de varios otros en la historia del Cacique.

Es que junto con Peter Dragicevic y Eduardo Menichetti eran parte de Los Tres Mosqueteros. El trío de los dirigentes terminaron de inaugurar el estadio Monumental, además ostentar bajo su mandato cuatro títulos de Primera División (1986, 1989, 1990 y 1991).

Además, se considera a Vergara con un rol clave en los principales proyectos que realizó el club albo en materia de formación: los programas Ruta al Éxito y Juventud 2000. De hecho, el primero fue el primer acercamiento con Mirko Jozic y Colo-Colo, quien fue el líder del equipo campeón de la Libertadores.

Pero con todas sus luces acarreó también algunas sombras. Tanto así que es indicado uno de los principales responsables de la quiebra del club en 2002. Incluso pasó una noche detenido bajo la presunción de evasión de impuestos.

Sin embargo, él negó su participación en todo esto: «Me fui en 1998», lanzó en una antigua entrevista. Aunque para ser precisos tras ese año ejerció algunas veces como «asesor externo».