Comparte

Muchos se ha hablado en las últimas semanas del interés del FC Barcelona por el volante del Manchester City Bernardo Silva. El técnico de los ingleses, Pep Guardiola, se refirió a la supuesta partida de uno de sus jugadores más importantes, en la previa del duelo de los Ciudadanos ante el Arsenal por la final de la Community Shield.

Pep fue consultado sobre las posibles partidas de Silva y Walker, a lo que respondió de manera tajante: “Son tan importantes para nosotros. Queremos que se queden y haremos todo lo posible porque ellos quieren quedarse. Bernardo no es como Gündogan, que terminaba contrato. Él tiene vínculo aquí. Sustituir a los dos sería muy difícil”.

“No quiero a ningún jugador que no quiera estar aquí, pero ésa es sólo mi opinión. Si alguien lo quiere, subirá a un avión y vendrá aquí, a hablar con nuestro director deportivo y nuestro CEO. En cualquier caso, aún no hemos recibido una oferta adecuada. Si sucediera, quedaríamos para negociar y lucharíamos para extender el contrato, para que se quedase con nosotros. Es tan simple como eso. Hemos perdido a jugadores increíbles, como Gündogan o Mahrez, que en temporadas anteriores han sido muy importantes”, agregó el DT.

“Lucharemos hasta el final. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero no va a pasar nada si ambos clubes no llegan a un acuerdo”, cerró Guardiola.

Bernardo Silva tiene contacto vigente con el City y el Barcelona, o cualquier club que quiera ficharlo, tendrá que pagar los 80 millones de euros en los que está tasado el volante portugués, ya que desde Manchester no pretenden dejarlo partir a préstamo a ninguna parte.