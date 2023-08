Comparte

El técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, aprovechó la conferencia de prensa previo al duelo de este miércoles ante Universidad Católica por Copa Chile para analizar cómo llega el Cacique a la definición del Campeonato Nacional y tuvo palabras para los recesos que tendrá el fútbol chileno de aquí al final de la temporada.

«Falta un montón de puntos y no creo que todos los equipos puedan sacar todos los puntos, hay muchos partidos difíciles. Seguro habrá pérdidas de puntos, hay que tratar de volver a buscar la alternativa de seguir dependiendo de nosotros, hay que ganar los próximos partidos y esperar que el rival que está arriba pierda puntos. Creo que se va a definir en los dos o tres últimos partidos, ahí se va a ver con claridad lo que va a suceder en el torneo nacional», aseguró.

Los efectos de las pausas

Sobre las pausas que tendrá la competencia del balompié nacional, Quinteros señaló que «en el caso nuestro, que este fin de semana tenemos que jugar Copa Chile, y se sigue jugando, hay equipos a los que a lo mejor, para mejorar, recuperar jugadores y corregir cosas les viene bien».

«Están las Clasificatorias, que se paran los torneos, los Panamericanos también, este fin de semana se para por la Copa Chile, nosotros no porque estamos en competencia, pero se para, a algunos les vendrá bien y para otros no. Para los que vienen con el plantel al cien por cien, jugando bien, con continuidad y sacando buenos resultados a lo mejor no les conviene parar, pero a otros equipos que tienen que mejorar, trabajar y corregir, por ahí les viene bien», apuntó.

Para finalizar, el DT habló sobre el estado físico de sus dirigidos: «Falcón entrenó normal hoy, Opazo también, Alan Saldivia también, así que estamos contentos porque tenemos o vamos a tener a la mayoría de los jugadores a disposición. Pablo Parra tiene una lesión mscular, Daniel Gutiérrez se recuperó, estamos bien esperando este partido, recuperando a los jugadores».