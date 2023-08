Comparte

Los nombres de clubes no dejan de aparecer, aunque aún no hay nada concreto. Nos referimos al futuro de Alexis Sánchez, quien todavía no encuentra club, pese a toda las opciones que aparecen sobre la mesa.

Ahora, según detallan en España, el chileno irrumpe como opción en el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo. “El ex jugador del Barcelona, Manchester United, Inter… no vería con malos ojos recalar en Sevilla“, indican desde el Diario de Sevilla.

No obstante, el arribo del Niño Maravilla tendría una condición: “Para que se produzca la llegada de Alexis Sánchez primero tendría que darse la salida de Willian José, dicen que tanteado por la Roma de Mourinho”.

Lo anterior, se debe principalmente a que el cuadro bético tiene los cupos de extranjeros copados con los brasileños Abner, Luiz Henrique y el propio José.

De esta forma, una nueva opción aparece en el camino del chileno, que a casi dos semanas del cierre del libro de pases aún se encuentra sin club.