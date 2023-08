Comparte

El portero del Real Betis Claudio Bravo se lamentó por el presente que vive Colo-Colo y el fútbol chileno en general. El meta analizó los resultados en torneos internacionales, y aseguró que faltan muchas cosas por mejorar a nivel estructural.

En conversación con TNT Sports, Bravo señaló que «me genera una sensación de tristeza, porque quieres ver a tu equipo compitiendo a la par con Boca, River a estos niveles. Pero sí, está la pena generalizada de que quieres ver a tu fútbol potenciado, que tu liga avance, que no se estanque y no retroceda, que es lo que puede estar pasando hoy en día».

«Hay un sabor amargo el entrar a una competencia internacional y quedar eliminado año tras año. Más allá de estar al debe los jugadores y los entrenadores, no se pelea contra los recursos de la liga argentina o brasileña. En infraestructura también se está al debe», añadió.

«El Colo-Colo del 2006 llegó a la final de la Copa Sudamericana, por ejemplo. Eso te habla de lo bien que se hacía en ese entonces, pero de ahí en adelante ha costado de que el fútbol chileno se posicione cerca del fútbol argentino. Es difícil compararse con el brasileño porque a nivel económico hay una diferencia abismal y está más cerca de Europa. Pero sí, la liga chilena está a distancia de otros países», cerró.