Justo cuando está viviendo su mejor momento en la pista, Martina Weil, se vio envuelta en un nuevo papelón que marca al atletismo chileno. La corredora nacional no fue inscrita en la competencia de los 200 metros planos en el Mundial de Budapest por la federación chilena presidida por Juan Luis Carter.

En conversación con La Tercera, Weil señaló que “ha sido bien difícil, bien duro. Fue algo terrible. Salieron las nóminas, salió la lista de inscritos y me puse a revisarla para ver quién competía, a quién me iba a enfrentar. Y ahí me di cuenta que no estaba en los 200 metros”.

“Le escribí a mi entrenador para ver qué pasaba. Al día siguiente nos dijeron que estaba complicado, que las inscripciones se habían cerrado. Ya no había nada que hacer”, señaló

Esta competencia era especial para Weil, cuya especialidad son los 400 metros planos. Por lo mismo, tuvo que prepararse de manera distinta para poder corre en Budapest. “En el Sudamericano de Asunción corrí los 200 metros para poder juntar los puntos y así poder clasificar al Mundial. Lo logré, con harto esfuerzo. Los 200 metros no es mi prueba fundamental, es cierto, pero me calzaban los horarios con los 400 metros y quería darme la oportunidad de hacer mi mejor marca”, explicó.

“Fue súper decepcionante. Cuando corrí los 400 metros no quise pensar en lo otro, pero es obvio que a uno le da vuelta en la cabeza. Fue duro, muy duro. Puede haber muchas razones por las que no puedas competir, por lesión, por ejemplo, pero nunca me imaginé que fuese porque se les olvidó inscribirme”, añadió.

“Ahora que salió en la prensa están saliendo más respuestas. Yo les avisé, el 11 o 12 de agosto, que algo pasaba y no me dieron ninguna explicación. En ese momento, a mí me comentaron que fue un error, nada más”, apunta la veolcista.

Además, Weil denunció que “Es fome por el lado competitivo. Yo me dedico a esto, es lo que hago. Da rabia, porque cuando me vaya bien dirán que yo represento a Chile. Ayúdenme a ayudarlos, no sé si me explico. Es triste representar a un país que no te da la posibilidad de representarlos. Varios atletas me han escrito y me han comentado que les pasaron cosas parecidas. Espero que esto pueda cambiar, que se den cuenta quiénes son los responsables. Habrá que hacer cambios en la federación, no sé, pero que esto no vuelva a ocurrir más”.