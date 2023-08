Comparte

Luego de que se supiera que Martina Weil quedó al margen de la competencia por los 200 metros planos en el Mundial de Atletismo de Budapest, la velocista chilena conversó con Deportes en Agricultura y señaló sentirse más tranquila con el apoyo que ha recibido de la gente.

“La noticia ha tenido una respuesta impresionante. Nunca me imaginé que la gente iba a reaccionar tanto y le iba a importar tanto. En ese sentido, me he sentido súper apoyada y me ha hecho sentir un poquito mejor”, aseguró.

“Estoy frustrada, enojada, triste… con mucha pena. Me hacía mucha ilusión correr el 200 a nivel mundial. No es mi prueba principal, pero no todos los días uno tiene la oportunidad de ponerse en la pista y correr contra las mejores del mundo. Mi idea era que eso de estar en una competencia tan dura me empujara a correr mi mejor marca en 200”, añadió.

“Quiero bajar de 23 segundos, no voy a correr 200 en los Juegos Panamericanos porque por temas de horarios no me lo permite, entonces era la oportunidad y que me la hayan quitado así fue un poco doloroso”, explicó Weil.

Sobre su denuncia, la atleta indicó que “han salido muchos atletas a decir que ellos también han tenido problemas con la Federación. Ahora solo queda esperar que desde la Federación se hagan responsable, que se den cuenta cuáles son los problemas que hay, si es de comunicación entre áreas, si el problema es de una persona, porque no me explico muy bien qué fue lo que pasó”.

“Todavía están investigando, están viendo todos los antecedentes, los correos, la información, de qué lado a qué lado no llegó. Ojalá lo puedan solucionar, que puedan venir cambios importantes dentro de la Federación que son tan necesarios”, complementó.

Sobre los desafíos que vienen en su calendario, la velocista espetó que “tengo que concentrarme en lo que viene, en Santiago 2023, tengo una Diamond League el 02 de septiembre en China, así es que eso también me genera mucha ilusión y estoy muy emocionada por eso”.

“Ojalá que esta noticia bochornosa no opaque el rendimiento y la presentación de los chilenos acá en el mundial que, independiente que la federación haga o no haga la pega, aquí estamos haciendo la nuestra” sentenció.