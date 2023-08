Comparte

Luego de que Argentina derrotara a Francia en la final del Mundial de Qatar no fueron pocos los que recordaron las palabras del delantero galo Kylian Mbappé sobre el fútbol sudamericano, semanas antes del inicio de la Copa del Mundo.

Hoy un referente del fútbol de la CONMEBOL salió a pegarla al francés. Se trata del colombiano Carlos Valderrama, quien aseguró: “No lo he oído a Mbappé decir ‘me equivoqué’. Es que él nunca ha jugado en Sudamérica. Cuando uno se equivoca, después puede decir ‘sí señor, me equivoqué’”.

El goleador del PSG aseguró que en esta parte del mundo no había el nivel futbolístico suficiente para imponerse al balompié europeo. Sin embargo, el campeón del mundo, de los Juegos Olímpicos y del Mundial sub 20 son latinoamericanos.

El Pibe agregó que “Ahí está Sudamérica, con títulos y con fútbol, ha dicho aquí estamos presente. Espero que algún día Mbappé diga ‘disculpas, me equivoqué”.

Además, el mundialista con la selección Colombia en el Mundial de USA 94 tuvo palabras para el presente de Lionel Messi en el fútbol norteamericano. “Con Messi hay un quiebre en la historia del fútbol norteamericano, pero no descubro nada, ya lo está demostrando. Los estadios se llenan con su sola presencia, y se vacían sin él… ¿lo has visto? Cuando lo sacaron en un partido faltando pocos minutos, la gente se fue. Como que ya no tenía sentido quedarse, ¿no? Ahí está la muestra, ahí está la muestra”, señaló.

“Yo lo veo jugar y creo que todavía puede jugar muchos años. Y más con su estilo, porque si hay algo que me gustó siempre de él es que nunca dejó de ser jugador de fútbol… Va a todos lados y juega. Y es el mejor en todos lados”, enfatizó.

Para cerrar su análisis sobre el argentino, Valderrama dijo que Messi “Si quiere, jugará hasta los 40 años. Porque además, ahora está contento, está feliz, se ríe todo el tiempo, y cuando uno está feliz jugando al fútbol, mi hermano, sigue y sigue y sigue jugando. Gracias a Dios no ha tenido lesiones importantes… Míralo, está alegre, está feliz, así podrá seguir jugando mucho tiempo”.