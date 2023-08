Comparte

Que Claudio Bravo no haya sido considerado en la nómina de la Roja para el inicio de las Clasificatorias ha sido comentado obligado en el fútbol chileno. Precisamente a eso se refirió el ex arquero Roberto Rojas, quien se mostró desconcertado por la elección de Eduardo Berizzo.

“Es una decisión que corresponde al técnico y solo él debe dar las explicaciones. Me imagino que un jugador de su nivel necesita saberlas. No es una obligación del técnico, pero no es cualquier jugador. Merece una respuesta”, aseguró el Cóndor en entrevista con La Tercera.

“Me parece, en lo futbolístico, que es porque no viene jugando. Si es por eso, el DT tiene la prerrogativa de no llamarlo. Si hay algo extra futbolístico, Berizzo tendría que explicarlo”, profundizó el ex seleccionado nacional.

Además, el ex portero de Colo-Colo señaló que “es importante escuchar sus razones. Si son solo técnicas, una de las que puede esgrimir es que no está jugando, pero Alexis tampoco está jugando, es una contradicción. El contrapunto es ese”.

“Ojalá que no sea nada extra campo. Tienen que conversarlo entre ellos. Cuesta entender que no llamó a Bravo y sí llamó a Alexis”, añadió.

Quien respaldó la decisión del técnico de Chile fue el ex meta Patricio Toledo: “Claudio está lesionado, con problemas físicos, no ha jugado. Es normal que no salga en esta nómina. Es muy importante que estén lo que están pasando por un buen momento”, indicó.

Es más, Bravo no ha podido ser parte del comienzo de la temporada en el Real Betis, debido a un problema en el sóleo.