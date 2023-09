Comparte

En conversación con Javier Parra en “Protagonistas” de Agricultura TV, el actual delantero de Recoleta confesó como la fractura cervical que sufrió en Cobreloa en 2022 casi le cambia la vida drásticamente.

Por la fecha 32 del Campeonato de Ascenso, la escuadra de Calama se enfrentó a Temuco, duelo en el que Roberto Gutiérrez sufrió la fractura tras un fuerte choque con el defensa Brayams Viveros. “Mi lesión pasó a los veinte minutos de partido, y seguí jugando hasta el término del primer tiempo. Sentí dolor pero lo aguanté hasta cuando me enfríe en el camarín, ahí le dije al profe que prefería salir y darle el espacio a un compañero”, comentó el nacido en Curacaví.

Después del partido Roberto continuó haciendo su vida con normalidad hasta que comenzó a sentir un fuerte dolor. “El domingo no podía dormir, llamaba a los médicos del club, pero no contestaban, no tenía idea que me había pasado, no me enviaron a hacer exámenes(…). En la mañana fui a la clínica donde me hacen un scanner, al salir veo a dos doctores y me dicen que estaba fracturado” expresó el formado en la UC.

Tras el diagnóstico “El Pájaro” acudió al Club, donde el cuerpo médico luego de una serie de exámenes ratificó la lesión, sin embargo quiso ver en Clínica MEDS una nueva opinión y recibió un resultado inesperado.

“Me ve Marcelo Pérez, me manda hacer el examen y cuando lo ve hace pasar a mi hermano que estaba afuera y le dice; ándate a dos por hora mirando a todos los lados porque Roberto está a dos centímetros y medio de quedar tetrapléjico(…). Cualquier movimiento brusco que hiciera desplazaba la fractura, tocaba la médula y se terminaba” recordó el jugador.