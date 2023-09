Comparte

El tenista chileno Nicolás Jarry anticipó el debut del equipo nacional en la fase de grupos de las Finales de Copa Davis y avisó que llegan con buenas sensaciones para enfrentar a Suecia, Italia y Canadá en el certamen.

“Llego con muy buena energía, muy positivo, contento por el año, con las cosas más claras que debo hacer dentro y qué tengo que hacer fuera de la cancha. Sé qué no funciona y debo mantenerme en un estado más neutro, más constante, y una vez en la cancha, salir a dar lo mejor sin dejarse una gotita”, dijo en la conferencia de prensa del equipo chileno.

Sobre Suecia, el primer rival en la fase de grupo, señaló que “son jugadores que van en progreso, que no están con su mejor jugador y los enfrentaremos con todo para que eso se note. Yo juego con Ymer, no sé si lo he enfrentado antes. No hay mucho que decir, quizás están más acostumbrados a esta superficie, pero siempre digo que acá es por equipos, son partidos más largos, series largas y solo queda salir a darlo todo”.

Por último, Jarry tuvo palabras para la superficie que se jugará la competencia. “Es una cancha diferente, que es de madera y a la que no estamos acostumbrados. Es diferente cómo se ataca, y lo hemos trabajado mucho con el equipo para adaptarnos lo mejor posible. Llegamos con lo máximo que podemos y eso nos da una tranquilidad para hacer un buen partido”, cerró.