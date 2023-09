Comparte

En conversación con Javier Parra en “Protagonistas” de Agricultura TV, Nicolás Peranic confesó que siempre quiso jugar en la escuadra de la precordillera.

“Para mi es un sueño estar acá(…). Le dije a mi señora que no me quería ir de Chile sin jugar en Católica, hasta le prometí volvernos a casar si llegaba a jugar en el club(…). Después cuando tuve el acercamiento, le dije a mi representante que era esto (Católica) o me quedaba sin equipo. ‘Nicolás, estás loco’, me decía, y yo: ‘No Gera, vamos a esperar, si pasa, pasa; si no, me hago responsable yo, no tú’.” Expresó el arquero de la UC.

Peranic también se refirió al reencuentro con su ex compañero en Magallanes y actual entrenador en Universidad Católica, Nicolás Núñez. “Él como técnico es muy inteligente, es cercano al jugador, además no cambió su forma de ser de cuando era jugador, eso es importante(…).Te demuestra que es una persona auténtica”. Dijo el ex Deportes Melipilla

Por otra parte el jugador cruzado compartió en con Protagonistas, la gran preocupación que sostiene por la realidad que viven sus padres en Argentina. “Ellos sobreviven, no viven, todo es muy difícil, me preocupa mucho. Trabajaron toda su vida y me da bronca porque no se ven los frutos, es muy frustrante”, relató el portero.

Al ser consultado si tenía esperanzas en las nuevas elecciones de Argentina, declaró. “No sé qué va a pasar, llegué a un punto en que no creo en ninguno, no me da confianza nadie, siento que cada vez que elegimos presidente, escogemos al que menos mal nos va a hacer. Espero que venga alguien que piense realmente en el país y no solo en sus intereses.” sentenció el nacido en Ituzaingó.

Revisa la entrevista completa: