En conversación con Javier Parra en Protagonistas de Agricultura TV, Gonzalo Fierro afirmó que Pavez “es la mejor opción para llevar la jineta del “Cacique”.

“Yo creo que está solo Pavez con Brayan al momento de tomar decisiones(…). Esteban tiene una forma de jugar, de expresarse muy parecida al temperamento que yo tenía(…) también es un tipo ganador, ha jugado afuera y ha estado en la Selección. Para mí es el ideal que sea el capitán de Colo Colo porque es un canterano, yo creo que hay que sentir la camiseta para vivir el día a día como capitán”. Dijo el ex capitán de Colo-Colo.

Fierro, también se refirió a la polémica que generó el caso de Pizarro y Thompson.

“Para mi no son chicos jóvenes, mucha gente dice que todavía están aprendiendo, para mi con la edad que tienen saben donde están y la camiseta que pelean, ya son adultos” expresó el joven pistolero quien agregó que “cuando supe esto, pensé Colo Colo tiene que tomar medidas drásticas. Para mí que vuelvan a cadetes, y que puedan estar unos años en la proyección, para que sientan que cometieron un error. Fue una irresponsabilidad lo que hicieron dos días antes de un clásico”.

A propósito de los Albos, el actual comentarista deportivo recordó sus inicios, época que lo llevó a desclasificar un particular momento con Marcelo Pablo Barticciotto. “Colo Colo hizo un partido amistoso en el Monumental con Los Angeles Galaxy y al termino del partido lo típico, cambian camisetas los más grandes, en eso me voy al camarín y Marcelo me dice ‘dale cambia la camiseta’, a lo que yo le digo ‘estás loco, me la van a descontar’ ante esto él responde ‘yo hablo para que no te la descuenten’. Después me di vuelta y cambié con el primer gringo que encontré” recordó el referente del “Popular”.

En la conversación con Protagonistas el mundialista de Sudáfrica 2010 recordó su paso por Flamengo, donde compartió con Ronaldinho con quien tuvo una hilarante anécdota.

“Un día mi viejo va a con mi mamá de vacaciones a Rio de Janeiro y mi papá me dice ‘consígueme la camiseta de Ronaldinho’ (…). Cuando llegaron mis viejos coincidimos en el aeropuerto, nosotros íbamos a jugar copa Brasil. Justo cuando los saludo viene saliendo Ronaldo, los presento y le digo ‘¿podrías regalar tu camiseta a mi papá mañana? te lo agradecería’ y él me dice ‘sí ningún problema, se la guardo’. El día del partido,al término, todos se le tiran encima yo dije ‘la camiseta ya fue’ y me puedes creer que el tipo llegó al camarín con la polera puesta, se me acerca, se la saca, y me dice toma, la recibo y altiro la guardo en el bolso sucia y sudada”. Confesó entre risas Fierro.