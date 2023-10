El mundo del fútbol no da respiro. Si durante la semana pasada se dio a conocer dónde se jugará la Copa del Mundo 2030, ahora fue el turno de conocer las sedes de las Eurocopas 2028 y 2032.

Y pese a que aún no se lleva a cabo el torneo del 2024 en Alemania, la UEFA ya entregó los países organizadores de las dos ediciones siguientes.

En el caso de la Euro 2028, será Reino Unido e Irlanda, con las sedes de Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, Londres (2) Manchester y Newcastle.

En tanto, la edición de la Euro subsiguiente, la de 2032 se disputará en Italia y Turquía, aunque aún se desconocen las sedes.

«Los candidatos conjuntos presentaron 20 posibles estadios sede, de los que se elegirán 10, cinco por país, antes de octubre de 2026», explicaron desde la UEFA.

🇬🇧 🇮🇪 #EURO2028 & 🇮🇹 🇹🇷 #EURO2032



UK & Ireland

"Our vision is to develop football, increase participation, and grow a more diverse and inclusive game."



Italy & Turkey

"We will work intensively with a big passion and commitment to offer the ultimate EURO experience to fans."



⬇️