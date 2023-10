Comparte

Hace un par de semanas la organización del Abierto de Australia anunció con bombos y platillos que el primer Grand Slam de la temporada sería el escenario para el retorno de Rafael Nadal al circuito profesional. Sin embargo, durante un evento en el Museo del Traje de Madrid, el ex número uno del mundo puso en duda que pueda estar disponible para el torneo de Melbourne.

«Estoy entrenando más ahora que hace un mes, pero voy día a día. A ver si tengo la posibilidad de ir incrementando la intensidad para ir volviendo poco a poco», señaló el tenista balear, al ser cuestionado sobre el avance en su preparación para volver a las canchas.

«Mi primera idea sería volver en Australia, pero no os puedo decir. Estoy pudiendo entrenar un poquito más, que para mí es un avance. Estoy con menos dolor, pero sigo con molestias. Si tuviese menos dolor podría daros una fecha”, explicó.

Rafa Nadal ha estado ausente de prácticamente toda la temporada por una rebelde lesión en el psoas, algo nuevo en su carrera. “Voy por un camino adecuado pero estoy en terreno desconocido porque es una lesión que no he tenido antes. Aun así, sigo con ilusión. Ojalá pudiera saber cuándo voy a volver pero no es así. Intenté volver para la temporada de tierra pero luego no pudo ser”, añadió.

Al finalizar, Nadal expresó que «La presión siempre ha sido la mía personal porque siempre he sido una persona muy exigente conmigo mismo«.