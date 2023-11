Comparte

El portero chileno Claudio Bravo le mandó un mensaje de apoyo a la capitana de la Roja femenina, Christiane Endler, luego de la ola de críticas tras anunciar su renuncia a la selección chilena luego de clasificar a la final de Santiago 2023.

“Cuando pierdas, cuando caigas, cuando te equivoques, cuando muchos te den la espalda. Acá hay alguien que sigue confiando y creyendo en ti. Todo mi cariño, todo mi respeto y toda mi admiración”, escribió el bicampeón de América en sus redes sociales.

“Para mí serás siempre la mejor, la The Best. Yo sí te voy a valorar siempre. Y más cuando los demás no lo hagan”, concluyó.