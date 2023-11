Comparte

Fernando Zampedri participó en la ya tradicional conferencia de prensa de capitanes previo al Clásico Universitario de este sábado y se mostró con confianza de cara al trascendental duelo ante la U.

El capitán de Universidad Católica comentó que el parón que sufrió el fútbol chileno a estas alturas del campeonato cuesta, “pero nosotros trabajamos e hicimos hincapié en mejorar el juego. Creo que nos favorecen las semanas que tuvimos para mejorar y corregir muchas cosas”.

Al analizar la derrota en el último duelo ante los azules, Zampedri reconoció que es algo que todavía recuerdan en la pre cordillera: “no hicimos el partido que imaginábamos, pero, como dijo Nicolás Peranic, venimos mejorando día a día y creo que en estas semanas que tuvimos lo recalcamos, la confianza del equipo hoy es muy alta”, señaló.

“Todavía no hicimos una evaluación del año, aún no es momento, quedan cuatro partidos por disputar y mucho en juego. Ese análisis lo haremos cuando termine el torneo. Hablando de clásicos no pudimos conseguir un triunfo, pero venimos de ganar, de tener mucha confianza, de tres semanas con entrenamientos positivos en que jugamos amistosos y nos fue bien. De cara al sábado venimos con mucha confianza e ilusión de ganar”, apuntó el capitán de Universidad Católica.

Zampedri es el goleador del Campeonato Nacional con 16 tantos, y en el último partido de Los Cruzados convirtió el primer hat-trick de su carrera. El delantero manifestó que “en lo personal estoy lleno de confianza, estos partidos me gustan mucho, pero no deja de ser un clásico y siempre es muy difícil”.

“Estoy feliz, disfrutando día a día, esto continúa, todavía falta. Nosotros como grupo y un deseo personal es quedarnos con los tres puntos”, añadió.

Una temporada irregular

El capitán de Universidad Católica también tuvo palabras para la irregular campaña de su equipo este 2023 y apuntó que “Se fueron jugadores, llegaron otros, hubo muchos cambios y los cambios siempre son para bien, pero a veces pegan en algún lado. En este caso pegó en el equipo, por eso estos dos años nos ha costado conseguir títulos y nos ha costado entrar a una copa internacional. Hay muchos altos y bajos que fuimos teniendo donde no pudimos ser un equipo duro para pelear un campeonato y eso nos costó”.

“Hay muchos factores en que no estuvimos finos y nos encontramos en esta posición de la tabla que a Católica no le gusta, a nosotros nos molesta, pero tenemos que asumir las responsabilidades en que hemos fallado”, sinceró el Toro.

Además, se refirió a los medallistas de plata en Santiago 2023, Alexander Aravena y Clemente Montes: “A los dos los felicitamos cuando llegaron al camarín, hicieron partidos muy buenos donde pudieron conseguir la medalla. También felicitamos a los de los otros clubes que lo hicieron muy bien, hace mucho Chile no conseguía medallas. Los felicito a todos”, aseguró.

“Con respecto a ellos dos, y a Clemente por el penal, es así, es una definición y puede pasar, tiene que levantar la cabeza, es un jugador que viene en crecimiento importante y esto no lo tiene que frenar. El sábado tiene otro desafío muy grande donde puede demostrar la clase de jugador que es, así que tenemos toda la confianza y fe en él para que el sábado haga un gran partido”, sentenció.