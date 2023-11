Comparte

En conversación con Javier Parra en “Protagonistas” de Agricultura TV, Patricio Rubio, confesó sus intenciones de regresar a “El Bulla”.

“A Universidad de Chile le tengo un cariño tremendo, tengo muchas ganas de volver. En Ñublense me ha ido muy bien y me gustaría quedarme pero si se da la oportunidad de ir a la U feliz. Me gustaría volver a un equipo grande como lo es Universidad de Chile y ayudar a que vuelva a salir a flote. Hoy en día me piden mucho que vuelva y me gustaría retribuirles ese cariño a los hinchas como se lo merecen, con goles”, expresó el segundo mayor artillero de la Primera División de Chile.

En la conversación con Protagonistas, el delantero nacional contó que tenía expectativas de ser citado a Santiago 2023. “Me ilusioné, estaba haciendo goles, pude haber aportado con mi experiencia a los jugadores más jóvenes. Quizás en algún momento se dé la oportunidad de ir a la Selección, independiente que tenga 34 años”, dijo Rubio.

El jugador que lleva 17 años en el deporte, al ser preguntado por la ausencia de su padre, respondió: “Nunca me hizo falta, siempre estuvo mi madre que hizo el rol de mamá y papá, mis abuelos y mi tíos también estuvieron presentes. Nunca sentí la falta de un padre, lo conocí muy poquito, para mí es como si no existiera”, expresó el formado en Colo Colo.