El máximo goleador de la selección chilena, Alexis Sánchez, se refirió al recambio de La Roja y afirmó que hay jugadores con potencial, pero que deben “atreverse a demostrar lo que saben”.

“Hay jugadores jóvenes que pueden tener una experiencia linda y les puede servir para un Mundial también, depende del entrenador a quién llame. Creo que es un grupo muy lindo, pero debe estar concentrado”, dijo en diálogo con TUDN, donde estuvo presente Iván Zamorano.

“Tiene que haber cambio generacional. Los jugadores tienen que atreverse a demostrar lo que saben. Creo que hay un gran potencial para crecer y mejorar, ysacar jugadores nuevos para la selección. Sí, por qué no (para campeonar) con suerte y no equivocarse, porque a veces nos equivocamos mucho”, agregó.

Alexis también se refirió a su futuro y no le cerró las puertas a México y la MLS. “Me gustaría (jugar en México). El otro día estaba hablando con un amigo. No sé, me llama la atención, porque hay equipos en México que son apasionados, van por su club y todas esas cosas. Me gustaría. No sé cuándo”, afirmó.

“No lo sé (en qué equipo). Hay varios que conozco. Pachuca, América. Me gusta América, por la afición, por cómo son, por la capital y por lo que me ha contado Diego Valdés”, añadió.

“Me gustaría también (ir a la MLS). Otra cultura, otro idioma que me gustaría perfeccionar, el inglés. Me gustaría vivir en Los Ángeles, Miami, no lo sé”, continuó.

Sin embargo, el Maravilla precisó que “no tengo nada concreto ahora. Estoy enfocado en Champions con el Inter, en hacer lo mejor posible”.