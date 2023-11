Comparte

Uno de los técnicos que suena con fuerza para tomar la selección chilena tras la salida de Eduardo Berizzo es el ex entrenador de Ñublense, Jaime García. El chileno tuvo grandes campañas con los chillanejos, tanto en el Campeonato Nacional como en copas internacionales y actualmente está preparándose en Europa mientras sigue sin equipo.

En conversación con el periodista Enzo Olivera, García señaló sentirse preparado para tomar la banca de la Roja y señaló: “Absolutamente, pero siento que el fútbol me indica los momentos y los espacios como me ha ido marcando mi vida”.

“Yo no me apuro, voy trabajando un poco a medida que el fútbol me va dando las herramientas. Yo me siento preparado”, añadió García.

“¿Quién no estaría con el orgullo de representar a tu gente o tu sangre? Yo voy a muerte, creo que he hecho el camino que me tocó. He hecho el camino largo y si en algún momento se me presenta, sí, absolutamente”, sentenció el estratega.