Comparte

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, se refirió a la renuncia de Eduardo Berizzo de la selección chilena y reveló que intentaron convencerlo de continuar en el cargo, pero que el DT prefirió dar un paso al costado.

“Después del partido como de costumbre nos dirigimos al camarín con el secretario general a saludar a los jugadores y al cuerpo técnico, y Eduardo dijo ‘necesito hablar con ustedes, les quería presentar mi renuncia porque no se han dado los resultados, tengo una carga emocional y una presión muy grande y no quiero que esto siga influyendo en los resultados ni dentro de los jugadores’ porque la presión se pasa también al rendimiento de los jugadores y eso era lo que él no quería”, explicó Milad.

“Tratamos de convencerlo, pero dijo que su renuncia era irrevocable. Le pedimos que terminara esta doble fecha, pero dijo que no estaba en condiciones de seguir con esta presión y perjudicando de cierta forma el rendimiento del equipo. Dijo que los resultados no se habían dado, que había puesto todo de sí y eso me consta por lo que nos contaban los jugadores, por los entrenamientos, por la dedicación absoluta que tenía con el equipo”, añadió.

Por último, el mandamás del fútbol chileno señaló que Berizzo dijo que “no quería perjudicar al equipo en esto y que daba un paso al costado, que renunciaba a cualquier tipo de indemnización, que se iba con la frente en alto porque había entregado lo mejor y lamentablemente los resultados no lo habían acompañado”.