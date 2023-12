El portero de FC Barcelona, Marc ter Stegen, finalmente será intervenido para terminar con sus dolores de espalda. La decisión fue comunicada este martes tanto por el club como por el guardameta que no jugará en lo que resta del año.

“Ter Stegen se someterá esta semana a una intervención quirúrgica para solucionar los problemas lumbares que presenta”, informó el elenco culé.

Por su parte, el portero puntualizó que la decisión de operarse llegó “después de intensas conversaciones con el equipo médico del club y varios expertos de apoyo”.

“La pausa obviamente me molesta. Es la decisión correcta y segura para volver en las mejores condiciones para mi club y la selección”, completó.

