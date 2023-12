Comparte

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, se refirió al futuro de Gustavo Quinteros en la banca de Colo-Colo y afirmó que no se han reunido con nadie en caso de que el entrenador deje el club.

Luego que el equipo se coronara en la Copa Chile, el mandamás albo adelantó que la continuidad de DT se evaluará en la reunión de directorio. “Todo influye. Ya veremos lo que nos dice el directorio con el análisis de la gerencia deportiva y todo se tomará en cuenta”, dijo en su regreso a Santiago.

“A nosotros nos corresponde opinar en el directorio, no antes, sería una falta de respeto. Yo tengo una buena impresión y agradecimiento con el cuerpo técnico, así que veremos en la reunión”, agregó.

“No puedo opinar de eso porque es una decisión del directorio. Hay nueve directores que votan, así que no me corresponde opinar antes”, insistió.

Stöhwing aseguró que “es distinto estar al final del año que al principio. Al comienzo uno está concentrado y tiene que respaldar y preocuparse que las cosas estén bien. Ahora hay que hacer un diagnóstico y no puedo anticipar. Me siguen gustando los procesos, sigo encontrando muy bueno el cuerpo técnico el de Gustavo… no ha cambiado mi posición en eso, pero hay que esperar al a reunión”.

Por último, el timonel de ByN descartó tener un plan b en caso de que parta Quinteros. “No hemos analizado otras alternativas y no nos hemos reunido con nadie”, cerró.