La expareja de Jordhy Thompson, Camila Sepúlveda, se refirió a la millonaria fianza que pagará el futbolista de Colo-Colo para eludir las medidas cautelares y poder viajar a Rusia a firmar con su nuevo club.

"Encuentro nefasto y así es la justicia en Chile, no se puede esperar más", dijo Sepúlveda en diálogo con Chilevisión.

Recordemos que Thompson fue denunciado por su expareja por violencia intrafamiliar, femicidio frustrado y desacato, lo que le significó, tras estar en prisión preventiva, ser sancionado con arraigo nacional, arresto domiciliario nocturno, firma quincenal y prohibición de acercarse a su víctima.

Sin embargo, llegó a un acuerdo con los tribunales para levantar estas medidas a cambio del pago de una fianza de 100 millones de pesos.

"Él no va a volver, obviamente no va a volver, por lo mismo lo quieren mandar para afuera para que todo quede en nada. Quedo tranquila porque se va y listo, pero igual da rabia, o sea puede hacer de todo siempre. Él nunca va a cambiar porque le perdonan todo. Obviamente la estrategia de Colo-Colo era mandarlo para afuera para que acá no lo condenaran", insistió Camila Sepúlveda.

Además, la mujer cuestionó el procedimiento que llevó a cabo Carabineros con el fubtolista: “Ni siquiera lo sacaron esposado, salió con el Carabinero caminando como Pedro por su casa. Obvio si le pidieron hasta fotos, por eso digo que nunca se va a hacer justicia porque están todos coludidos”.

Finalmente, Sepúlveda relató la conversación que tuvo con Thompson tras los hechos denunciados: “Me dice 'amor, qué onda'; luego le respondo 'a mí no me hables más, nunca se me va a olvidar cómo no me dejabas respirar'; me dice 'mi vida, pero tengo mucho miedo', 'y el miedo que sentí yo de tus golpes siempre', le contesté. Y me dijo 'no, mi vida, sólo te pido que no volvamos a lo de antes, di que fue una simple pelea, porfa, que no quiero perder mi carrera'”.