Paula Pavic será una de las invitadas al programa "Podemos Hablar" de Chilevisión el próximo viernes 5 de enero. Según lo que se pudo ver en el adelanto, la empresaria entregara muchos más detalles de su separación con el tenista.

"El acuerdo que él me ofreció, que incluía que yo no me quedara con los niños, me hizo sentir que mis 16 años con él valían menos que su auto", comenzó diciendo la mujer. "El dejó de pagar todas mis tarjetas, con las que yo cancelo los gastos de la casa. Los niños, por ejemplo, que piden comida, les sale que no pueden hacerlo, porque está bloqueada la tarjeta", complementó.

Por otro lado, Pavic profundizó en una situación vivida con el ex numero 1 del Ranking ATP donde Ríos le hizo un ataque de celos: "yo estaba organizándome, me llamas mis amigos y me dicen 'oye, a qué hora nos juntamos'. Yo estaba haciendo todo por teléfono. Llegó la hora en que me tenía que ir y fue como '¿de verdad no quieres ir?' y él me dijo 'no, yo nada que ver ahí, me carga el reguetón' ". Tras esa conversación, cuando ella va saliendo, el "chino" le dice: "si tú vas, terminamos".

Finalmente, la empresaria destaca que Marcelo Ríos ha cambiado mucho y "no es la persona con la yo he estado todo este tiempo, siento que todo es tan frió, como cerrar un negocio", concluyó Pavic.