Comparte

Ricardo Gareca sigue su ronda de entrevistas con los medios de comunicación. Esta vez fue con el canal CNN Chile, donde el nuevo DT de La Roja se refirió a la situación de la ‘Generación Dorada’ en su ciclo como entrenador.

Todo nació con la pregunta sobre las posibilidades del regreso de Mauricio Isla a La Roja, donde contó que habló con él para “saber la situación. Tuve la oportunidad de verlo en varios partidos y me gustaba”.

“Que vuelva es algo que no puedo afirmar. Las conversaciones que he tenido con todos no significa que vuelvan. Simplemente es ver jugadores que normalmente no son convocados y que me interesaba ver un poco su realidad”, explicó Gareca.

En esa línea, señaló que “una de las razones que me llevó a hablar a los muchachos que anteriormente jugaban tanto en la selección es saber en qué situación estaban, y me doy cuenta que la mayoría está en actividad. Era empezar a intercambiar opiniones y presentarnos”.

“En general, nos encontramos con respuestas muy positivas. Son jugadores que estamos observando. Es tener en cuenta a quién está disponible. Hay jugadores que están muy buenos clubes y quería saber un poco la razón (de por qué no eran citados)”, cerró el ‘Tigre’.