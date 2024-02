Comparte

Cristian Garin sigue sin reencontrarse dentro de la cancha. El tenista nacional no pudo frente a su compatriota Tomás Barrios en el Chile Open y se despidió en primera ronda. Una situación que tiene bastante frustrado al ariqueño, quien no logra encontrar su mejor versión.

Así lo expresó Garin en conferencia de prensa, donde contó que “siento que hoy en día puedo perder con cualquiera. Estoy a un nivel muy bajo. Lo dije antes de la semana, muchos dolores. Este tiempo no me siento bien en cancha”.

“No sé qué decir, no tengo estrategia. Me esfuerzo todos los días, me levanto, entreno, juego con dolor, no sale. Es difícil, es frustrante, no sé qué pasa, no me logro encontrar. Estoy jugando horrible. Me duele todo el cuerpo. Por más que lo intento no sale. Que no salgan las cosas, jugar así de mal, es deprimente”, añadió el tenista nacional.

Finalmente, Garin también se refirió al estado de la cancha, donde si bien no quiso polemizar, cuestionó la calidad: “No me gusta decirlo, porque disfruto mucho este torneo, pero creo que es la peor cancha en que he jugado por lejos, en un torneo ATP. No sé qué habrá pasado que empeoró tanto”.