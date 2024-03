Comparte

Este fin de semana se correrá una nueva versión de la carrera Red Bull Valparaíso Cerro Abajo y el tricampeón del evento, Tomas Slavik se refirió a su experiencia recorriendo los cerros del Puerto Principal.

“Que Valparaíso siempre arme un podio para mí. Y creo que para todos es así porque es el evento más prestigioso en cuanto a carrera, historia, etc. Estar en “Valpo” siempre es una gran experiencia. Me gustaría también estar en el podio de Guanajuato y me encantaría un podio en Génova, Italia, donde también se realizará este año la Serie Cerro Abajo”, señaló el ciclista checo.

“Espero estar compitiendo sin lesiones porque el año pasado fue la competencia más alocada de mi vida, pero al final la historia fue increíble. Esta vez quiero mantener el foco en dar lo mejor de mí, y tener objetivos claros y realistas, incluso sin estar lesionado”, agregó.

Sobre lo que ha sido su última temporada en el ciclismo de descenso urbano, Slavik señaló que “estuve descubriendo y recorriendo Hong Kong, también lo estuve haciendo en India. Esa es la locación del video que saqué la semana pasada. Y esa fue también una de las misiones, ver posibles lugares para Cerro Abajo y grabar videos que aún no salen, pero que pronto estarán disponibles”.

Por último, al ser consultado sobre si se cambiaría de deporte a cuál se iría, fue enfático en decir que comenzaría a prepararse para el “súper cross o motocross, me haría muy feliz practicar esto porque es muy parecido al MTB”.