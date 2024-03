Comparte

Tras una nueva junta del Directorio de Blanco y Negro, el presidente de Colo-Colo, Alfredo Stöhwing, reveló la renuncia de uno de los directores, por lo que en la próxima junta de accionistas, que se desarrollará este 26 de abril, elecciones presidenciales en el Cacique.

Renuncia de uno de los directores de ByN

El director que presentó su renuncia al Directorio de Colo-Colo fue Eduardo Loyola, uno de los miembros afín al bloque de Aníbal Mosa. Sobre su dimisión, Stöhwing señaló que “no causa sorpresa que renuncie un director, viene sucediendo todos los años es bien raro, por ponerlo de alguna forma, no es bueno para la estabilidad del club”, aseguró.

“Indica que se privilegian aspectos personales por sobre los objetivos institucionales del club. Creo que es una lástima, pero bueno, así es y ¿cómo impedirlo? Y respecto de mi posición, lo que he repetido es que estoy dedicado a este período, a todos los desafíos que tenemos del club, tenemos 15 partidos, como les he dicho, que es un tremendo calendario dentro de abril y mayo y muchas otras cosas”, añadió.

Al ser consultado sobre si desea continuar a la cabeza de Colo-Colo, Stöhwing sostuvo que “dedico mi tiempo a preocuparme de esto. Ya veremos lo otro y no tengo ninguna fijación especial. Si hay alguna manera de colaborar para el engrandecimiento del club, tengo la disposición siempre de hacerlo y si no, como hincha también y feliz como lo he hecho toda mi vida”, sentenció.

Recurrirán al TAS

“Vamos a ir al TAS en relación con el fallo de la Segunda Sala (del Tribunal de Disciplina), que nos limita o que nos prohíbe vender entradas por los próximos cinco partidos en tres distintas partes del estadio. Así que por primera vez creo que en Chile una situación de esta naturaleza va a ser apelada al TAS”, señaló el dirigente a los medios de comunicación.

“Nosotros estamos muy disconformes con estos criterios, simplemente medios típicos, de restringir el público, que es totalmente contrario al espíritu que va a ver el fútbol”, agregó.

Sobre la desición de apelar al TAS, el presidente de Colo-Colo complementó que “llevamos bastante tiempo pensando y exponiendo de que no nos parece esta fórmula de castigo que no tiene ningún objeto. No ha pasado nada, no soluciona nada, sobre todo en este caso en particular. Es muy irritante porque está basada en un partido que nosotros no organizamos, como fue la final de la Supercopa que fue organizada por la LFP y se nos castiga a nosotros”.

“No un conocimiento de la realidad distinta del país en materia de seguridad. Y yo creo que hay que hacer cambios respecto de eso. Y bueno, venimos repitiendo esto, no se nos ha escuchado y, por lo tanto, tenemos que recurrir a todas las instancias y una instancia de apelar al TAS. Por eso hemos decidido hacerlo y veremos que es lo que opina el TAS respecto de esta materia. A ver si estamos nosotros en la razón o no”, explicó.

30.000 personas y los trabajos en la cancha del Monumental

Stöhwing confirmó que la Delegación Presidencial aprobó un aforo a Colo-Colo “que es 30.000 personas. Por supuesto se está trabajando en la mejor manera de coordinar la ubicación de la gente para que haya la mayor seguridad y comodidad posible”, para el duelo de este sábado ante Everton.

“Se ha trabajado mucho en los graves problemas que vienen del concierto para que no haya pasado la cancha estaba impecable. Se ha trabajado duro, mucho mejor. Faltan algunos pequeños detalles. Hemos recurrido a todos los especialistas disponibles para tratar de salir adelante y tener una cancha que sea un lujo, como lo que hemos querido nosotros siempre. A seguir trabajando con la esperanza de que vamos a tener muy luego la cancha absolutamente impecable”, sentenció.