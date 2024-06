Comparte

Continúa la teleserie por Luciano Cabral. Y es que en medio de los rumores que lo vinculan a distintos equipos del fútbol chileno, desde Coquimbo Unido aseguran que no han recibido ofertas por su figura. Además, desde el cuadro pirata advirtieron que fijaron una fecha máxima para ejecutar su cláusula de salida.

En conversación con Deportes en Agricultura, el gerente general del elenco del norte, Pablo Ramírez, explicó que “el jugador tiene una cláusula de salida desde el origen de su contrato que no es muy alta, eso es real. Pero esa cláusula tiene unas condiciones. La primera es que nos tiene que llegar una oferta formal y seria de algún club, y eso no ha ocurrido. Hasta la fecha no nos ha llegado oferta de ningún club”.

“Cuando nos llegue una oferta, si es que nos llega, tenemos que analizar si cumple las condiciones para aceptar la salida del jugador. Luego de eso, además, para evitar zonas grises de interpretación, tuve una reunión con su representante, que sé que está buscando la salida del jugador y está en su legítimo derecho, y nos pusimos de acuerdo en un plazo máximo para que pueda ejecutar esta cláusula. Si bien lo que está escrito dice una cosa, yo me puse de acuerdo con su representante justamente porque si se fuera Luciano tenemos que buscar una alternativa. Por eso nos pusimos de acuerdo y acortamos ese plazo, el cual debiese ser el lunes de la próxima semana”, avisó.

No quieren venderlo

Ramírez, además, afirmó que la idea es que Luciano Cabral permanezca en la institución, y que en caso que parta, lo haga al extranjero y no a un club nacional.

“En medio de un campeonato, es evidente que daña los intereses generales de Coquimbo Unido en lo deportivo. Por ende, yo tengo que negarme si es que llegara una oferta que involucra a algún club chileno, es evidente que Coquimbo Unido se va a negar, salvo que la oferta sea de un volumen económico tan alto, aunque no creo que el mercado chileno está en condiciones, para que estemos disponibles a olvidarnos de ese interés deportivo y decir: ‘Ok, la acepto’. Pero esto lo veo altamente improbable producto del mercado chileno”, indicó.

Sin embargo, enfatizó en que “no hemos recibido ninguna oferta formal o informal ni hemos tenido ninguna comunicación formal o informal con ningún club chileno, absolutamente con ninguno. Eso incluye a Colo-Colo, a la U, Huachipato, Cobreloa, Melipilla, a San Francisco de Mostazal y Tricolor de Paine”.